Boxe Latina, Vona vince il Torneo Esordienti. Ora la Coppa Italia

Al primo appuntamento ufficiale del calendario agonistico della Federazione Pugilistica Italiana, la Boxe Latina si aggiudica un altra medaglia con Christian Vona che ha vinto il Torneo Regionale Esordienti disputatosi al PalaSantoro a Roma.

Il pugile Junior 60 kg è un altro prodotto del vivaio della storica società pugilistica pontina e conferma la bontà del lavoro svolto, mirato alla crescita del settore giovanile. Nell’arco della stessa manifestazione applausi malgrado non sia arrivato il podio per Claudio Bivona, Junior 57 kg, altro atleta cresciuto nella palestra di Via Aspromonte.

La vetrina del settore giovanile della Boxe Latina prosegue in questo fine settimana a Chianciano Terme, in provincia di Siena. L’occasione è rappresentata dalla fase nazionale della Coppa Italia Giovanile, che la Boxe Latina ha ospitato a giugno 2019 con enormi consensi sotto il profilo organizzativo. Coppa Italia che rappresenta il gran finale dei Criterium regionali, concentramenti in cui, piccoli atleti e atlete, di età compresa tra i 5 e i 13 anni, si cimentano in prove di abilità e tecnica. In base all’età, le categorie si distinguono in Cuccioli, Cangurini, Canguri ed Allievi. Della rappresentativa laziale, cinque componenti su sette sono atleti della Boxe Latina: Emanuel Basso, Aurora Turrin, Ilaria Micheletti Mattia Cheli e Riccardo Papa. Completano il team Mattia Damiani (Laima Team) e Lucrezia Vitoni (Pugilistica Italiana). A capo della spedizione in Toscana i tecnici Simona Russo e Mirco Turrin, il presidente della Boxe Latina e responsabile regionale FPI per il Settore Giovanile.

Altro appuntamento di richiamo sarà il prossimo 2 aprile al Palaboxe “Città di Latina”, con il terzo stage azzurro di Patrizio Oliva, responsabile tecnico della Nazionale Schoolboys, ed icona del pugilato tricolore, tra i grandi campioni di tutti i tempi di questa disciplina. Sarà un’altra tappa in previsione dei Campionati Europei, che si svolgeranno in Turchia dal 10 al 21 agosto. E per la Boxe Latina, sarà un’altra prestigiosa giornata di settore giovanile.