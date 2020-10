Formia, chiusi elementari e asilo di Castagneto: positivi un alunno e una collaboratrice scolastica

Chiusi a Formia i due plessi della scuola di Castagneto. Ieri infatti uno degli alunni della scuola elementare è risultato positivo al coronavirus. Tutta la classe del bambino positivo e le insegnati faranno il tampone. L’istituto riaprirà domani dopo la sanificazione che sarà effettuata in queste ore.

La scuola dell’infanzia invece resterà chiusa perché la positività è stata riscontrata in una collaboratrice scolastica.

La comunicazione arriva dalla sindaca Paola Villa che ha aggiunto: “Un abbraccio al piccolo che è curato a casa”.

Sono ormai 86 le classi isolate dall’inizio della scuola. Alcune hanno già riaperto dopo 14 giorni di quarantena e il tampone negativo. Tantissimi altri alunni e studenti sono ancora a casa. Se si fa una stima di 20 alunni ogni classe, sono più di 1700 persone. Il nuovo Dpcm non prevede per ora didattica a distanza, la volontà è quella di continuare e migliorare i tempi per i tamponi e a quanto sembra ridurre anche la quarantena a 10 giorni. Il nodo resta la gestione dei trasporti, che continnuano a viaggiare pieni perché non ce ne sono a sufficienza.