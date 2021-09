Covid, 12 nuovi positivi in provincia e nessun decesso

Scendono a 12 i nuovi casi di covid registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi riportati nel bollettino della Asl sono infatti 12, divisi in soli cinque comuni, per un totale di 436 casi dall’inizio di settembre.

I positivi sono stati accertati nei comuni di Latina e Aprilia – 4 ciascuno –, 2 a Fondi e altrettanti a Terracina. Da due settimane a questa parte non si registrano nuovi decessi e il report dell’azienda sanitaria non riporta neanche nuovi ricoveri ospedalieri rispetto al giorno precedente.

55 i pazienti guariti e 1.976, le ulteriori somministrazioni di vaccino anti-covid.