Mercoledì mattina sarà attivato un Driv e in per tamponi sul territorio comunale, affinché con agilità e tempistiche ridotte si possano eseguire un gran numero di test ed avere nel minor tempo possibile il quadro esatto della situazione.

“Ricordiamo – ha continuato Villa – a tutti coloro che hanno avuto contatti con qualsiasi paziente dichiarato positivo al Covid-19, di non recarsi presso il pronto soccorso per richiedere di sottoporsi a tampone, ma di attivare il proprio medico di famiglia. Inoltre sarà compito del dipartimento di prevenzione dell’Asl di provvedere a convocare tutti coloro che dovranno recarsi al Drive in dove l’equipe Uscar effettuerà i tamponi.