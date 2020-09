Latina, “Focus on the road”: la polizia stradale si concentra su chi guida con il cellulare

La polizia stradale di Latina aderisce a “Focus on the Road” (Concentrarsi sulla strada), una campagna che, dal 14 al 20 settembre, avrà per oggetto il corretto utilizzo durante la guida dei telefoni cellulari, che oggi rappresentano motivo di grande distrazione per i conducenti. La Polizia Stradale di Latina ha predisposto, h24 per tutto il periodo, mirati controlli sulle principali arterie provinciali e su quelle di grande comunicazione.

Lo scopo – spiega la Polstrada – “è di verificare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, il rispetto del corretto utilizzo di determinati apparecchi durante la guida (telefoni cellulari, smartphone, cuffie sonore), perché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che, nello stesso momento, tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune. Per l’intera settimana, chiunque si metterà alla guida sulle direttrici europee sarà pertanto conscio che, in ogni Paese che attraverserà, il corretto utilizzo di apparecchi radiotelefonici durante la guida verrà costantemente monitorato”.