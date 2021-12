Formia, come ogni anno prende vita il presepe di Maranola

Torna nella veste originale il consueto appuntamento con il Presepe Vivente, riproposizione della vicenda evangelica della Natività, nel centro storico di Maranola.

Da quasi cinquant’anni infatti nelle serate festive natalizie i vicoli medioevali del borgo medievale fanno da scenario alla capanna e ai componenti della Sacra Famiglia ad una mangiatoia con il bue e l’asinello, ai Magi che recano i doni la notte dell’Epifania e all’adorazione costante dei pastori.

Quello che ricorre quest’anno è però un appuntamento particolarmente importante perché segna la riapertura al pubblico dopo lo stop dovuto all’emergenza pandemica COVID19 e molte sono le iniziative promosse dall’Associazione Culturale Maranola Nostra per festeggiare l’occasione, nel pieno delle normative.

Il 25 Dicembre come da tradizione si entrerà nel vivo della 47esima edizione del Presepe Vivente di Maranola con la presentazione della Natività. Il Presepe aprirà ufficialmente le porte il 26 dicembre per proseguire poi nei giorni del 1 e 6 gennaio 2022. Circa 400 personaggi, in costume locale, rappresentano i mestieri di un tempo tra i vicoli, le cantine e gli ambienti di Maranola medievale. Essi fanno corona ad una vera Sacra Famiglia, anch’essa in costume locale, creando un’atmosfera antica e straordinaria fatta di colori e profumi, sulle note delle zampogne e delle antiche nenie.

Un altro appuntamento importante è il 2 gennaio alla Chiesa dell’Annunziata con il “Concerto di Capodanno di Vienna” con la Direzione artistica di Marianna Rossi che si esibirà con l’Ensemble “Musici Lirienses” nato nel 1998 e formata da musicisti che collaborano con istituzioni concertistiche di fama internazionale come l’Orchestra della RAI e Filarmonici di Roma.

Si ricorda infine che durante tutte le manifestazioni del Presepe Vivente sarà possibile visitare: la Chiesa di S. Maria ad Martyres, con i suoi altari, il presepe in terracotta e l’organo settecentesco; La Chiesa di S. Luca Evangelista; Gli Antichi Frantoi del centro storico di Maranola.

Programma

28 NOVEMBRE

ARRIVA LA STELLA ACCENSIONE DELLA STELLA SULLA TORRE CAETANI

18 DICEMBRE ore 19:30 Chiesa S. Maria ad Martyres

CONCERTO D’ORGANO DEL M° JUAN PARADELL SOLÉ ORGANISTA EMERITO DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA “SISTINA” VATICANO

25 DICEMBRE ore 12:00 Chiesa della SS. Annunziata PRESENTAZIONE UFFICIALE DELLA NATIVITÀ

26 DICEMBRE ore 16:30 – 19:30 Centro Storico di Maranola PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA: IL VIAGGIO DI MARIA E GIUSEPPE

1 GENNAIO ore 16:30 – 19:30 Centro Storico di Maranola PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA

2 GENNAIO ore 19:30 Chiesa della SS. Annunziata CONCERTO DI CAPODANNO DI VIENNA DIREZIONE ARTISTICA M° MARIANNA ROSSI

6 GENNAIO ore 16:30 – 19:30 Centro Storico di Maranola PRESEPE VIVENTE DI MARANOLA: L’ARRIVO DEI MAGI ALLA CAPANNA

Info: Sarà disponibile il servizio di navetta gratuita da via Olivastro Spaventola fino all’ingresso del percorso del Presepe.