Latina, concerto Gospel di Natale in diretta Facebook

Il tradizionale concerto Gospel di Natale di Karima & Big Soul Mama sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Latina a partire dalle ore 18 di sabato 25 dicembre. Il live è stato predisposto per dare la possibilità a tutti di assistere allo spettacolo visto il limitato numero di posti messo a disposizione (max 200 in ottemperanza alle normative anti-Covid) per assistere all’evento dal vivo all’interno del Giardini comunali. Posti che sono andati esauriti in poche ore.

Nel giorno di Natale Karima & Big Soul Mama presenteranno “Xmas Tour 2021”, il nuovo show natalizio portato in scena nei più importanti teatri italiani, un concerto esplosivo che spazierà dal gospel classico ai canti di Natale fino al funky e al soul. Si tratta dell’evento di apertura della rassegna “Natale Latina” promossa dall’Amministrazione Comunale con la direzione artistica e l’organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, che prevede una serie di appuntamenti fino alla Notte Bianca di sabato 8 gennaio.