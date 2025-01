Formia e Gaeta, blitz nei locali: sequestrati 40 kg di alimenti

Blitz dei carabinieri della Stazione di Formia e del NAS di Latina in alcuni locali di ristorazione e attività commerciali tra Formia e Gaeta. Durante i controlli, in un ristorante-pizzeria di Gaeta, i militari hanno sequestrato 40 kg di alimenti privi di tracciabilità, alcuni dei quali conservati in condizioni igienico-sanitarie non idonee. L’esercente è stato sanzionato con una multa di 2.000 euro per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo sulla sicurezza alimentare.

A Formia, invece, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà un uomo di 52 anni, titolare di un bar, per violazioni legate agli obblighi di pronto soccorso e assistenza medica di emergenza nei confronti dei lavoratori dipendenti.