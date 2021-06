Formia, festival di teatro “Il cancello delle favole”

Torna il festival di teatro per ragazzi “Il cancello delle favole”, promosso dal Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto “Officine culturali” della Regione Lazio e del FUS del Mibact.

L’appuntamento si svolgerà da da domani al al 4 luglio presso la terrazza del Circolo Nautico Caposele e la pinetina Ginillat che si coloreranno dei giochi, delle voci e dell’entusiasmo dei bambini. Bottiglie di plastica diventeranno giraffe, una piazzetta un vero giardino incantato, una terrazza un laboratorio di creatività. Quattro giorni per dare sfogo alle storie di draghi, cavalieri, gatti, personaggi strambi ed immaginari appartenenti a quel mondo del virtuale, non reale, prima che arrivassero i video games e il 3D.