Formia, “Fuori dalle righe summer”: ospite della prima serata Loredana Lipperini

Domani 21 giugno si apre la rassegna estiva “Fuori dalle righe summer” promossa dall’associazione culturale Fuori Quadro con il patrocinio del Comune di Formia. Quattro serate sulla bellissima terrazza del Circolo Nautico Caposele con inizio alle 21 cullati dal golfo e dalle parole di quattro autori originali e importanti nel panorama contemporaneo.

Si parte con un’ospite di eccezione, Loredana Lipperini, scrittrice e voce storica di Rai Radio 3 con il suo nuovo romanzo “La notte si avvicina” (Bompiani). La rassegna continuerà il 9 luglio con Nicoletta Verna e il suo “Il valore affettivo” (Einaudi), menzione speciale al Premio Calvino 2020 e il 16 luglio Alessio Cuffaro con “Nessuna ragione al mondo” (Elliot edizioni). La rassegna terminerà il 30 luglio con l’illustratrice Anarkikka e “Smettetela di farci la festa” (People), vignette e parole sul tema della violenza e del linguaggio che usiamo nel raccontarla.

Ingresso libero ma la prenotazione è obbligatoria nel rispetto delle normative anti-Covid19 all’indirizzo email assfuoriquadro@gmail.com o presso la sede dell’associazione in Via Vitruvio 344.

Il romanzo “La notte si avvicina”

Italia, 2008. L’anno della grande crisi economica e del più spietato disinteresse verso il mondo. Un paese ai piedi delle montagne, già segnato dal terremoto, circondato da militari, popolato da persone incerte, impaurite, rabbiose. E prigioniere. Un’epidemia, una nuova peste che dilaga e non perdona. Le streghe, come le epidemie, attraversano la storia, e in questa, di storia, ce ne sono tante: le mamme feroci che strappano a Maria i suoi figli, condannandola a una vita di solitudine; Chiara, smarrita nel suo mondo disseminato di presagi, sogni, visioni di fruste e angeli punitivi; Saretta, settant’anni, forte e vasta come una Grande Madre, con le sue complicità d’ombra e il dominio assoluto su Vallescura, il paese “noioso e grasso e poco ospitale” che sembra respingere i nuovi arrivati come un magnete e come un magnete attira a sé il male. Stella stellina / la notte si avvicina: parole consolatorie, parole micidiali. Un gotico italiano che ci parla dell’oggi evocando forze e misteri che arrivano dal passato, una filastrocca nera in cui l’ignoranza diventa ferocia, il peccato s’incarna nella malattia, e nessuno in fondo è innocente, nessuno può dormire in pace.

Loredana Lipperini

Scrittrice, saggista, giornalista e conduttrice per il programma radiofonico Fahrenheit. Il suo blog Lipperatura, attivo dal 2004, è un punto di riferimento per la discussione letteraria, culturale e politica.