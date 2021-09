Formia, grave incidente nella mattinata: quattro feriti

Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto questa mattina alle 7 nel Comune di Formia, Variante Appia km 3+450, a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Quattro sono le persone coinvolte e ferite in modo più o meno grave.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Gaeta, constatava la presenza di due vetture incidentate per cause in fase di accertamento. ll personale dei vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 hanno estratto i feriti dall’abitacolo di una delle vetture.

Necessario l’utilizzo della centralina oleodinamica, con cesoie e divaricatore. Nel contempo entrambi i veicoli incidentati venivano resi inerti e messi in sicurezza.