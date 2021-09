Nuovo anno scolastico, il messaggio del presidente della Provincia

In una nota Carlo Medici, presidente della Provincia di Latina, annuncia così l’inizio del nuovo anno scolastico: “L’anno scolastico che sta per iniziare rappresenta per tutti gli studenti della nostra provincia una sorta di graduale ritorno alla normalità con le attività in presenza dopo un anno e mezzo vissuto in condizioni difficili. Ora, dopo il lockdown, e la didattica a distanza con tutti i sacrifici che hanno comportato si torna sui banchi.

La ripresa delle attività è una sfida rispetto al mantenimento delle condizioni di sicurezza all’interno delle aule e degli edifici, obiettivo al quale uffici dell’ente e personale didattico hanno lavorato in questi mesi. Siamo riusciti quindi a riconsegnare a insegnanti, studenti e personale strutture adeguate in attesa di utilizzare gli oltre 12 milioni e mezzo di euro di finanziamenti concessi dal Ministero e destinati a interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli istituti superiori del nostro territorio.

A tutti i ragazzi che nei prossimi giorni rientreranno nelle loro classi, ai docenti e a tutti gli operatori va il mio augurio di un buon anno scolastico, in sicurezza e con l’attenzione che la situazione ancora richiede”.