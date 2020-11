Formia, l’Eremo di San Michele Arcangelo sulla pagina Instagram del Corriere della sera

L’Eremo di San Michele Arcangelo, che si trova a Formia, è oggi sulla pagina Instagram del quotidiano “Il corriere della sera”.

“Petra? – si legge nel post – No: Formia, in provincia di Latina. Si tratta infatti dell’Eremo di San Michele Arcangelo, situato alle pendici di monte Altino. Un gioiello non conosciuto quanto meriterebbe”.

La foto fa parte della serie #bellezzeditalia , una collaborazione tra il “Corriere della Sera” e IgersItalia per promuovere la bellezza del nostro Paese.