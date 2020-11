I consiglieri regionali del centrodestra chiedono revoca di Casati, il Pd: “Polemica miserabile”

“Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, revochi il direttore generale dell’Asl di Latina, Giorgio Casati, per aver augurato il Covid-19 ai consiglieri regionali, ‘rei’ di aver chiesto una visita ispettiva all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina”. Lo hanno chiesto ieri in un’interrogazione urgente i capigruppo del Carroccio e di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi e Giuseppe Simeone, insieme ai consiglieri Pasquale Ciacciarelli, Daniele Giannini, Giuseppe Cangemi, Laura Cartaginese, Laura Corrotti (Lega) e Davide Barillari (Misto).

Oggi la risposta del Partito democratico firmata da Claudio Moscardelli, segretario provinciale Pd, Enrico Forte e Salvatore La Penna, entrambi consiglieri regionali Pd che definiscono questa polemica “strumentale e miserabile”.