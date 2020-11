Formia, mangiano la pizza fuori dal locale e aggrediscono gli agenti: denunciati

Prendono una pizza da asporto e la mangiano vicino al locale utilizzando un’auto come tavolino. Un comportamento, che viola le misure anti-Covid, che non è passato inosservato ad alcuni agenti di polizia di Formia durante un servizio di controllo.

In via Vitruvio hanno assistito alla scena e sono intervenuti. Alla immediata contestazione del mancato rispetto delle regole, le persone, in particolare due di loro, hanno iniziato a pronunciare frasi scurrili ed offese, arrivando anche a circondare gli agenti e istigando contro di loro altri passanti, nel tentativo di farli desistere. Per riportare la calma, gli agenti sono stati costretti a richiedere l’ausilio di altre pattuglie, al cui arrivo molti dei presenti si sono dileguati, ma non i due responsabili degli atti suddetti, che venivano fermati dagli operatori.

Sono stati così identificati, son due uomini di 26 e 38 anni di Minturno, che sono stati contravvenzionati perché non si sono attenuti al divieto di consumazione nelle adiacenze delle attività di ristorazione da asporto e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Seconda multa per uno dei due già sanzionato per violazione delle norme anti Covid.