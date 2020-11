Latina, scippa un’87enne facendole rompere il femore e ruba il monopattino a un ragazzino: preso

Ieri pomeriggio una donna di 87 anni è finita all’ospedale Icot di Latina con il femore fratturato per uno scippo. L’anziana è stata sottoposta a una delicata operazione chirurgica.

Il giovane scippatore, che l’aveva fatta cadere via Carlo da Sezze è stato identificato e fermato oggi dalla polizia. Si tratta di un 35enne nato in Francia, ma cittadino italiano, che non pago, dopo lo scippo, aveva derubato un ragazzino del monopattino in piazza del Popolo.

L’87enne di Latina alla quale aveva strappato la borsa, che usciva dalla Caritas dove svolge attività di volontariato, ne aveva fornito un’attenta descrizione, spiegando alla polizia come fosse alto e robusto.

Gli uomini della Questura hanno poi acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona della rapina, e nelle prime ore della mattinata sono riusciti a individuare e quindi sottoporre a fermo di polizia giudiziaria, il delinquente.