Domani giovedì 30, alle ore 11:30, presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia, si terrà un meeting con il Prefetto di Latina, il Questore e i Comandanti Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

L’incontro di domani è finalizzato per la presentazione e accensione del sistema di video-sorveglianza nella zona Via Tullia – Via A. Tosti, avviato nei mesi scorsi, la cui ultimazione costituisce uno strumento importante per il controllo del territorio.