Boxe Latina, Aramini, alle fasi nazionali dei Campionati Italiani Giovanili

Altra soddisfazione in casa Boxe Latina, per il Titolo di Campione Regionale Schoolboy di Massimiliano Aramani, categoria 40 kg.

Vittoria nel derby contro Pietro Berti della Dimensione Boxing Team, sul quadrato della Boxe Latina, che insieme alla Federazione Pugilistica Italiana Comitato Regionale Lazio, ha organizzato la prima fase dei Campionato Italiani per quanto concerne le categorie Schoolboys e Junior che si sono disputate al Palazzetto di Via Aspromonte, il 18, 19 e 25 settembre.

Aramini, altro prodotto del vivaio, ha affrontato un avversario già conosciuto, disputando un buon match, in cui il verdetto è andato a favore del pugile della Boxe Latina in tutte e tre le riprese.

Massimiliano Aramini ha superato la fase regionale dei Campionati Italiani, che adesso proseguiranno a Montesilvano in provincia di Pescara, dal 7 al 10 ottobre.

La fase conclusiva, che prevede semifinali e finali, è in calendario dal 22 al 24 ottobre a Mondovì in provincia di Cuneo.

È un importante 2021, in cui per Aramini è arrivato l’esordio da agonista, per Fé e Turrin Jr la vittoria nel Mura e la canotta della Nazionale, con la quale Turrin ha preso parte agli Europei di agosto in Bosnia a Sarajevo.

Tornando alla fase regionale, è il secondo anno consecutivo che la Boxe Latina ospita l’evento, con la grande differenza del ritorno del pubblico, con esibizione del green e l’adozione di tutte le misure anti Covid-19.