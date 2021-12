Formia, parcheggio mercato Largo Paone: commercianti e coltivatori tornano nella vecchia sede

L’amministrazione comunale su proposta del neo assessore alle Attività Produttive e Affari Generali, Avv. Chiara Avallone, ha approvato lo spostamento temporaneo dei posteggi destinati ai commercianti e ai coltivatori diretti nel mercato rionale di Largo Paone, dislocandoli nell’area che in precedenza era occupata dagli stessi operatori. La motivazione è scaturita dai continui allagamenti provocati dalle forti piogge, che impedivano agli operatori di svolgere regolarmente la propria attività. Queste le parole con cui si è espressa l’assessore:

“Lo spostamento è arrivato al termine di diversi incontri perché è intenzione dell’amministrazione di procedere ai lavori di riqualificazione dell’intera piazza di Largo Paone”; Gli operatori della Coldiretti non erano stati ascoltati in passato al punto che si erano visti costretti a ricorrere al Tar. La decisione del nuovo dislocamento temporaneo – conclude l’assessore – si è resa necessaria per le condizioni assurde in cui gli operatori erano costretti a lavorare trovandosi con i piedi nell’acqua. È stata così risolta la problematica in modo da consentire ai predetti di poter fruire di spazi adatti all’esercizio della vendita pure in condizioni climatiche avverse”.

Attualmente i posteggi relativi ai settori merceologici presenti nell’organico Alimentare – Non Alimentare sono così suddivisi: alimentare (06), non alimentare (08), area riservata ai produttori agricoli numero 14 di cui 3 fiorai, area attrezzata per la vendita del piccolo pescato; 7 box per la vendita di prodotti ittici sotto il ponte Tallini.