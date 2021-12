Natale setino, le iniziative della polisportiva Pacificis e De Magistris

Nell’ambito delle iniziative natalizie del comune setino, in arrivo tre giornate dedicate allo sport realizzate dalla polisportiva Pacificis e De Magistris, realtà nata dall’intesa tra l’istituto superiore Pacificis e De Magistris di Sezze e le due società storiche di basket e volley, Sps Basket Sezze e Asd Nuova Pallavolo Sezze.

L’8, l’11 ed il 12 dicembre 2021, la palestra dell’I.S.I.S.S.”Pacifici e De Magistris” di Sezze, sarà animata dalle attività messe in campo in risposta all’appello all’amministrazione comunale per la realizzazione del programma di Natale condiviso insieme ai commercianti ed alle associazioni sportive e culturali del territorio.

L’8 dicembre a partire dalle 15 si terrà il 4° Memorial Angela Dell’Otto, intitolato alla memoria della pallavolista di Sezze che scomparse insieme a tutta la sua famiglia durante il terremoto di Amatrice. Un tragico evento che scosse tutta la comunità e le sue compagne, che giocheranno ancora una volta in suo nome. L’11 dicembre sarà invece realizzato l’evento “Porta Un Amico In Palestra”, un’attività di promozione sportiva dedicata a ragazzi che vogliono provare l’esperienza del volley o del basket sotto ogni aspetto, non solo come pratica sportiva, ma anche come settore riferimento attraverso corsi e la possibilità di crescita negli ambienti sportivi. A partire dalle 15.30, non mancheranno tanto divertimento e sport. Infine, il12 dicembre dalle ore 9, in programma un quadrangolare di Minibasket, dedicato alla categoria “Aquilotti”.

“Desideriamo ringraziare – commentano dalla polisportiva – il Comune di Sezze nella persona dell’assessore allo sport Michela Capuccilli e la dirigente scolastica prof.ssa Anna Giorgi, sempre disponibile e ricettiva nell’organizzazione di eventi nel territorio di riferimento. Grazie inoltre alla collaborazione con l’Opes, con la quale sta nascendo una cooperazione fattiva che porterà allo sviluppo di altre reti molto importanti e all’associazione Iris Majorette di Sezze che si prenderà cura di intrattenere il pubblico con tante esibizioni- concludono -“.

L’evento si svolgerà attuando tutte le misure di sicurezza dei protocolli vigenti anti Covid19 e l’accesso alla palestra sarà riservato solo ai possessori di green pass.