Formia: parte “Il gazebo letterario”, una nuova iniziativa della Pro Loco

La Pro Loco Città di Formia è pronta a ripartire in live e lo fa con una nuova iniziativa denominata “Il Gazebo Letterario, incontro con l’autore, tra un drink e due note musicali”.

La manifestazione prevede un’intervista, a cura di Rossana Parente e Renato Lombardi, per la regia di Paolo Parasmo, allo scrittore di turno sotto un gazebo itinerante nelle location individuate per far conoscere meglio gli angoli di Formia e naturalmente favorire la lettura.

Il primo appuntamento è lunedì 21 giugno alle ore 18, presso la Villa Comunale di Formia con Filippo Di Maio che ci parlerà di musica.

L’intervista della durata di 45′ minuti sarà inoltre proposta in diretta streaming attraverso la pagina ufficiale di facebook e quindi sul canale dedicato di youtube.

Ne seguiranno poi altri che vedranno come ospiti Giuseppe Bianco, Delio Marchese, Filippo Di Cuffa, Paolo Fiore, Antonia De Francesco, Pasquale Scipione e tanti altri, tutti prevalentemente del territorio o che scrivono sul territorio e che sono editi da case editrici locali.

All’incontro, potranno assistere 20/30 persone invitate, poste a sedere con distanziamento. Per la loro accoglienza verrà applicato il protocollo secondo le normative vigenti (rilevamento della temperatura, uso della mascherina, igienizzante, ecc.).

”L’evento rientra nell’ottica ottimistica di proporsi al turista con eventi fattibili e sostenibili, adoperandosi sempre più verso la sua accoglienza, la valorizzazione del territorio, delle sue bellezze e dell’eccellenze, attuando le diverse strategie promozionali” queste le parole del presidente Renato Lombardi .