Formia piange Alberto Rossini, morto all’improvviso a 59 anni

E’ morto l’ex presidente del Formia Calcio, Alberto Rossini. Una notizia che ha profondamente addolorato non solo la comunità sportiva, ma tutta la città.

Dipendente del Comune di Formia, amante della cultura e dell’arte, Rossini se ne è andato all’improvviso, proprio il giorno del suo 59esimo compleanno.

I funerali si svolgeranno domani, in forma privata, nella chiesa di San Giovanni Battista.

“Dolore, incredulità, costernazione. Non abbiamo altre parole – dicono dalla società Formia Calcio – per definire la terribile notizia che ci è giunta in serata. Un malore improvviso ha strappato all’affetto dei propri cari ed ai tantissimi amici il ‘nostro’ Alberto Rossini, per sei anni presidente della nostro club.

In questo momento così difficile, nel quale è perfettamente inutile dire qualsiasi cosa, non possiamo fare altro che stringerci al dolore dei tre figli Salvatore, Roberto e Luca, della moglie francesca e di tutti i suoi familiari”.