Ponza e Ventotene non rinunciano alla stagione estiva, in tutta sicurezza

Ponza e Ventotene si preparano alla stagione turistica estiva in tutta sicurezza e tenendo in considerazione le specificità delle isole del Lazio, durante questa Fase 2 dell’emergenza al coronavirus.

In questo contesto si è tenuta questa mattina la riunione in videoconferenza tra gli assessorati regionali allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione – per il quale era presente l’assessore Paolo Orneli – e ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità e i sindaci dei Comuni di Ponza, Francesco Ferraiuolo, e di Ventotene, Gerardo Santomauro.

Durante l’incontro si è discusso di come poter garantire l’afflusso turistico estivo assicurando la salute di tutti, isolani e turisti, seguendo un percorso condiviso. La Regione metterà a disposizione dei due Comuni, come di tutti gli altri Comuni del litorale, delle risorse per poter assicurare la frequentazione delle spiagge, dei porti e degli approdi in sicurezza.

Potrebbe essere realizzato anche un marchio di qualità che attesti che i due Comuni sono “fever free”, ossia liberi da febbre. Infine, durante l’incontro si è deciso di stilare un “vademecum navigazione sicura”, che contenga delle linee guida da seguire per il trasporto marittimo di linea tra le isole e il continente, in modo che questo avvenga senza rischi.