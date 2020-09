Formia, prove di carico sul viadotto dell’ospedale. Si lavora per viaggiare in sicurezza

Prove di carico, sul viadotto dell’ospedale di Formia, con sei camion da 40 tonnellate ciascuno fermi sulla carreggiata: sono state effettuate nella notte tra il 13 e il 14 settembre.

“I dati rilevati da questa prova – informa il Comune di Formia – permettono di simulare l’effetto dinamico del transito di due camion in attraversamento sul viadotto. Gli stessi camion posizionati tre da un lato e tre dall’altro, sono stati disposti in otto punti diversi per rilevare con strumenti la reazione e l’eventuale abbassamento delle travi del viadotto. In base ai dati raccolti e attraverso l’utilizzo di modelli matematici i tecnici otterranno le tipologie di camion che potranno continuare a transitare sul viadotto. I risultati delle prove verranno elaborati e resi noti appena possibile. Gli interventi di analisi e verifica, non si fermeranno alla sola sezione del viadotto individuato, ma continueranno anche in questi giorni con il monitoraggio del viadotto sulla darsena La Quercia”.

Tali prove si sono rese necessarie a seguito dell’esame dello studio commissionato lo scorso anno dal Comune per verificare la staticità degli otto viadotti presenti lungo tutto il tratto urbano della strada regionale Flacca. La strada che è stata realizzata circa 70 anni fa, pur essendo interregionale e quindi non solo a servizio del comprensorio ma snodo per l’intera regione, nel 1999 fu ceduta dall’Anas al patrimonio del Comune di Formia. I tecnici che hanno redatto lo studio per la verifica della staticità hanno evidenziato l’ammaloramento di alcuni travi e da questo è nata la necessità di verificare più compiutamente la sicurezza del viadotto.