Formia, puliscono la spiaggia e trovano una pistola

FORMIA – Terminata la trentesima edizione del “Mare d’Inverno” organizzata da Fare Verde, che si è svolta in provincia di Latina anche a Fondi e a Terracina. Durante la pulizia degli arenili ieri mattina a Formia i volontari di Fare Verde hanno rinvenuto una pistola.

Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno recuperato l’arma. Stanno ora indagando sulla provenienza e anche sul perché sia stata trovata abbandonata.

I volontari si sono divisi in due gruppi. Un gruppo a Gianola di circa 30 volontari fra cui ragazzi e bambini e uno a Vindicio di circa 20 persone fra cui adulti e ragazzi. Hanno raccolto inoltre:

17 buste di polistirolo, circa 4 metri di erba sintetica, 27 buste di plastica, un ombrellone da spiaggia rotto, sei pneumatici, 10 kg di metalli vari alla rinfusa, due buste di carta, 5 bidoni di indifferenziata varia riempiti, 4 buste di vetro, un barbecue in ferro rotto, una guaina di catrame, una catena, 3 sacchi dell’indifferenziata, vari pezzi di ferro e plexiglas,

Fare Verde ringrazia tutti i volontari, associati e singoli cittadini che si sono prodigati nella pulizia. Ringraziano anche le associazioni CC Mamurra, Ambiente Natura e Vita, Arti e Mestieri, Terra Prena, Equilibri Naturali, l’Eclipse, Vela Viva e anche la Formia Rifiuti Zero per aver fornito guanti, buste e per il ritiro dei rifiuti nei luoghi indicati.