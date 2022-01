Formia, scuola: le misure del Comune per il contenimento dei contagi

Dopo il vertice in Prefettura sul rientro a scuola, il Comune di Formia, attraverso una nota del primo cittadina Gianluca Taddeo, informa la cittadinanza sulle attività di prevenzione poste in essere a partire da domani, 10 gennaio, con la riapertura dei plessi.

“Stiamo approntando una serie di accorgimenti, a partire dalla distribuzione dei presidi previsti per il contenimento del contagio come la consegna delle mascherine di protezione Ffp2 e non chirurgiche per le scuole primarie e secondarie di secondo grado (elementari e medie). Per le scuole dell’infanzia, invece, si sta predisponendo l’installazione di sanificatori d’area, per purificare in maniera efficace l’ambiente e renderlo in sicurezza, visto che non è previsto l’uso di queste mascherine per questa categoria. Ogni criticità che si verificherà all’interno degli istituti sarà trattata in maniera puntuale e continua di concerto con l’Asl”.

Per il servizio mensa, verrà lasciata libertà di decisione ai dirigenti scolastici per la consumazione del pasto in classe o attraverso il refettorio scolastico, consigliando di evitare ogni forma di assembramento.

“Tutti gli studenti che vorranno sottoporsi al tampone – continua il sindaco Taddeo – possono farlo presso le sedi dei Drive-in. E’ stata fatta una richiesta all’Asl Latina per l’installazione di un drive-in nel territorio formiano grazie al prezioso supporto degli operatori della Protezione Civile e della Croce Rossa per garantire un monitoraggio delle attività e snellire così gli affollamenti in altre sedi”.

Sarà possibile prenotarsi al seguente link: https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf compilando i campi predisposti (codice fiscale, recapito telefonico, luogo drive-in speciale scuole, motivazione drive-in per focolaio epidemico). Una semplice operazione garantirà l’accesso al drive-in per l’esecuzione del tampone, ricevendo tramite un sms la conferma della prenotazione da esibire al momento dell’ingresso.