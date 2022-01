Vertice in Prefettura per la scuola, da domani si torna in classe con riserva

In provincia di Latina domani, 10 gennaio, si torna a scuola in presenza, pur continuando a monitorare la situazione, attraverso l’andamento dei contagi e il rafforzamento delle misure di contenimento della diffusione del Covid già in uso: mascherine, areazione dei locali, disinfezione delle mani, distanziamento.

E’ l’esito del vertice in Prefettura, aperto a tutti i sindaci e al quale ha preso parte l’Ufficio Scolastico provinciale e il Dipartimento di Prevenzione e Salute della ASL.

Proprio il Dipartimento ha fornito gli elementi sui quali poggia la scelta di aprire le scuole, evitando così la Dad: la campagna di tamponi gratuiti per studenti e docenti al fine di individuare focolai familiari e isolarli; il sistema ospedaliero seppur sotto sforzo è in grado di garantire operatività in una situazione ritenuta sotto controllo.

Il tavolo verrà aggiornato con cadenza settimanale, per consentire un’analisi puntuale della situazione provinciale anche in relazione ad eventuali singole criticità e le soluzioni tempestive da adottare a tutela degli studenti e della comunità scolastica.