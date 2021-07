Formia, sequestrato un Compro Oro abusivo. Una denuncia

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha avviato dei controlli nei confronti degli operatori commerciali “compro oro” che svolgono attività di compravendita di oggetti preziosi.

Nell’ambito dei controlli effettuati, i Finanzieri della Compagnia di Formia hanno individuato e sottoposto a controllo un’attività commerciale nel centro cittadino del Comune di Formia. Al termine delle verifiche è stato accertato che il titolare operava in forma abusiva, in assenza della prescritta iscrizione al Registro dei compro oro.

All’interno delle vetrine del negozio, erano esposti, numerosi gioielli, collane, orecchini, bracciali e altra merce di valore.

Il titolare del esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura di Cassino per il reato di ricettazione oltre che per esercizio abusivo dell’attività di “compro oro”. Il locale è stato messo sotto sequestro insieme a 46 pezzi tra collane, bracciali, anelli e orecchini in oro o argento, 7 orologi e 2 pietre preziose.