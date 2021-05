Formia, settimana della musica: L’Istituto Comprensivo “V.Pollione” protagonista della 32° edizione

L’Istituto Comprensivo “V.Pollione” di Formia ha accettato l’invito del Ministero dell’Istruzione a partecipare alla XXXII edizione de “la musica unisce la scuola”, organizzata dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, in collaborazione con INDIRE e in programma da domani al 29 maggio 2021.

Un fitto programma quello della Scuola Secondaria di Primo Grado “V.Pollione”, che vede coinvolti, in GTM, esperti, professionisti e docenti con lezioni di musica e del suo rapporto con altri ambiti disciplinari e culturali quali la pratica sportiva, le lettere, le lingue straniere, la tecnologia, l’arte.

Soddisfazione della partecipazione a questo evento dalla dirigente scolastica Annunziata Marciano: “Sarà una settimana intensa, una sintesi di tanti contenuti interessanti che riconduce alla musica come disciplina che sa unire, ispirare, approfondire, sollecitare emozioni”.

Quest’anno, inoltre, significativa sarà la partecipazione dei partner europei ed in particolar modo degli amici della Polonia nella giornata di venerdì 28 maggio con “HORA, TRADITIONAL DANCE FROM ROMANIA•LA MUSICA ETNICA” ,omaggio alla Romania, partner nel progetto Erasmus Plus, a cura dei professori Simona Dumitri e Alfonso Priori.

Momento clou e aggregativo, seppur a livello virtuale, l’appuntamento con “Ambrogio Sparagna Live” a cura del M° Ambrogio Sparagna.

