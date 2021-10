Formia, sgombero palazzina ex Ater in via Emanuele Filiberto

L’ordinanza di sgombero emessa in via Emanuele Filiberto, dal Comune di Formia, per criticità strutturali al solaio di copertura di una palazzina ex Ater, riguarda 22 famiglie e quattro attività commerciali.

Di queste proprietà, il 37%, ovvero 5 tra alloggi e attività commerciali, è dell’Ater.

In una nota l’azienda puntualizza: “L’azienda è sempre pronta a trovare soluzioni, le più idonee possibile, per la messa in sicurezza della struttura non potendo, però rispondere per l’intero della proprietà. Ribadiamo la nostra fattiva collaborazione per trovare soluzioni idonee a far tornare le 22 famiglie negli alloggi di loro proprietà e in quelli che fanno riferimento a Ater Latina”.