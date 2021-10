Sagrantino Running, seconda edizione il 30 e 31 ottobre

Ritorna con la seconda edizione la Sagrantino Running, una manifestazione che porta nel suo nome il segreto del suo successo ed in programma nei territori di Bevagna e Montefalco il 30 e 31 ottobre prossimi.

Protagonista indiscusso della due giorni, oltre allo sport all’aria aperta e il territorio, è il Sagrantino, un vino che è cultura e che nasce da un vitigno scuro come i colori della medaglia che verrà consegnata agli atleti che giungeranno al traguardo delle competizioni della Sagrantino running trail. Simbolica nella sua forma, la medaglia rappresenta in tutto e per tutto le gare di Wine Trail che attraverseranno vigneti e cantine del Sagrantino e che sarà assegnata a tutti i finisher della 26 km e 12 km.

I due trail della Sagrantino Running avranno come scenario unico anche le cantine di questo magnifico angolo d’Umbria. Domenica 31 ottobre: la Lunga da 26 km, la Corta da 12 km che si sviluppano su fondo misto asfalto/sterrato e partiranno da Largo Antonio Gramsci di Bevagna alle 9:15 (La Lunga) e alle 09:30 (la Corta).

E poi il Nordic Walking, con partenza sabato ore 15 da Largo Antonio Gramsci di Bevagna lungo un percorso di 12 km con circa 150 metri di dislivello. Infine, la EnoGastroCamminata di 12 km con partenza alle 9:30 di sabato 30 ottobre.

Saranno tutte occasioni per dare l’opportunità agli iscritti, podisti e non, di ammirare le bellezze paesaggistiche del cuore dell’Umbria e nel contempo apprezzare anche la tipica cucina regionale.

I passaggi vedono come scenario le più importanti cantine della zona. L’evento è realizzato dalla Athena ASD e patrocinato dai Comuni di Bevagna e Montefalco, con la preziosa collaborazione del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Tra gli altri partner di questa seconda edizione ci sono il Mercato delle Gaite, La Cucina di San Pietro a Pettine, Visit Bevagna, CONI, FIDAL Umbria, Opes Italia, Storiecorrenti, Foto4Go, New Balance, Red Bull, Strada del Sagrantino e Proloco Bevagna.

Modalità di partecipazione, regolamento, percorsi e tutte le info sono disponibili al sito della manifestazione e alla mail info@sagrantinorunning.it.