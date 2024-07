Formia si prepara al concerto di Tosca

L’atteso concerto di Tosca a Formia si sposta nell’area del piazzale Caposele. Con delibera n. 139 del 16 luglio scorso la Giunta comunale ha infatti deciso di proseguire la fortunata esperienza degli ultimi anni allestendo una grande area spettacoli nel piazzale antistante l’ingresso dell’area archeologica. Lo spettacolo della celebre artista romana, in programma sabato 3 agosto 2024 presso la “cavea” del complesso archeologico, si terrà dunque nel piazzale Caposele, in una cornice molto più ampia, capace di assicurare centinaia di posti a sedere in più rispetto ai 293 garantiti dall’area archeologica.

Per chi ha già comprato il biglietto: La prevendita delle ultime settimane è andata a gonfie vele. Gli spettatori che hanno acquistato il loro tagliando per l’area archeologica siederanno nelle primissime file dell’Arena allestita in piazzale Caposele, in posizione centrale.

Settori e prezzi: La nuova area spettacoli è divisa in tre settori in ragione della distanza dal palco. Il prezzo è di € 25,00 per il Settore 1, di € 20,00 per il Settore 2 e di € 15,00 per il Settore 3.

La vendita on-line: Dopo una breve sospensione per la transizione dalla vecchia alla nuova planimetria, la vendita on-line, è ripartita oggi con gli stessi canali di diffusione. I biglietti sono disponibili su Ticket One al seguente link: [https://www.ticketone.it/…/jazzflirt-festival…/](https://www.ticketone.it/…/jazzflirt-festival…/) e sulla piattaforma G02 al link: [https://go2.it/…/jazzflirt-festival/vendita-biglietti/7731](https://go2.it/…/jazzflirt-festival/vendita-biglietti/7731).

Biglietti cartacei: Nelle prossime ore saranno disponibili anche i biglietti cartacei con la nuova collocazione.