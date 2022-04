Formula E, venerdì 8 aprile chiude lo svincolo 26 “Pontina” sul grande raccordo anulare

Per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di “Formula E” che si svolgerà sulle strade del quartiere EUR di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “Pontina” (uscita 26) del Grande Raccordo Anulare.

Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorità competenti, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro/EUR, in entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12 di venerdì 8 aprile. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma.

In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: “Laurentina” (25) e “Via del Mare/Ostiense” (28).

In occasione della Formula E, per conoscere tutte le modifiche sulla viabilità comunale e sul trasporto pubblico è possibile accedere a questo link dell’Agenzia Roma Servizi per la mobilità https://romamobilita.it/it/media/abb-fia-formula-2022-rome-prix