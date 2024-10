Fu quasi serie A con il Latina, Masahudu Alhassan all’Atletico Pontinia

Masahudu Alhassan sfiorò la Serie A con il Latina, insieme a Jefferson, che ritrova come compagno di squadra all’ Atletico Pontinia. Dal nerazzurro al biancorosso, l’Eccellenza pontina e laziale sale di spessore con calciatori dal passato illustre. L’esterno mancino, ex nazionale ghanese, aveva lasciato l’Italia dopo essere partito dal Genoa (quattro gettoni nella massima serie), passando per Novara, Udinese, Latina e Perugia. Al Francioni ci ha giocato per una stagione e mezzo. Dopo il campionato della finale play off persa contro il Cesena, è tornato l’anno successivo contribuendo alla salvezza della Serie B. Nella seconda parte di carriera ha girato il mondo tra prime e secondi divisioni del campionato albanese (KF Teuta), arabo (Al-In), finlandese (Turun Palloseura), egiziano (Enppi) e di nuovo finlandese (FC Jazz).

Alla soglia dei 32 anni, che compirà il prossimo primo dicembre, Alhassan torna in Italia ad una manciata di chilometri da Latina. E il forte legame con chi il nerazzurro lo ha vissuto da dirigente è il segreto del suo approdo in biancorosso. In quell’ ambizioso Atletico Pontina (in squadra anche Alessandro Bordin), che nel giocatore ripone tante aspettative, a partire dal presidente Massimiliano Antelmi, insieme agli altri dirigenti che rappresentano il club in una sana turnazione del ruolo: Alberto e “Mondo” Roscioli, Giuseppe Stefanelli, Nando Columbro.

Alhassan va a rinforzare il progetto tecnico di una società che negli anni ha compiuto la scalata dalla Terza Categoria all’Eccellenza. Un colpo di mercato per ribaltare definitivamente un inizio di campionato altalenante, complici squalifiche ed infortuni.

Insieme ad Alhassan, della rosa entrano a fare parte altri altri due pezzi di esperienza, come il difensore centrale argentino Emiliano Carlos Santoro e il centrocampista Alberto Rosa Gastaldo. Santoro ha giocato in mezza Argentina (ClayPole, Jorge Newbery Central Ballester, Lujan), prima di impreziosire i campionati dilettantistici italiani, di cui Santoro è stato protagonista soprattutto in Serie D. Sta ora al tecnico Clemente Palmieri e al suo staff plasmare una materia importante, per un campionato all’altezza della situazione nel girone B di Eccellenza.