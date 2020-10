Un incendio ha interessato oggi pomeriggio un appartamento in Via Quarto a Latina.

A fuoco una coperta elettrica, che ha incendiato anche il materasso. Vani i tentativi di spegnere le fiamme in autonomia da parte del proprietario, che avrebbe respirato molto fumo e sarebbe stato poi quindi portato al pronto soccorso per i controlli necessari.

Sul posto i vigili del fuoco.