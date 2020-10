Enrico Montesano a Latina, polemiche per la foto senza mascherina

Sta suscitando un vespaio di polemiche sui social la foto di Enrico Montesano, che oggi era a Latina e si è fatto fotografare senza mascherina e senza distanza di sicurezza con il titolare di un bar. La foto ha suscitato un coro di critiche da parte di molti utenti, soprattutto per la situazione di grave innalzamento dei contagi, negli ultimi giorni, a Latina e in provincia.

Montesano non è nuovo al mancato uso della mascherina all’aperto: soltanto pochi giorni fa è stato fermato e multato.