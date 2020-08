Furto a Latina Fiori, bloccato e arrestato un 26enne

Sceglie e porta via vestiti per oltre 150 euro, ma non passa dalla cassa. La polizia è intervenuta questa mattina in un negozio del centro commerciale Latina Fiori.

Poco prima il personale della vigilanza interna aveva bloccato un ragazzo che si era impossessato di diversi capi di abbigliamento, nascondendoli in uno zainetto.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era in forte stato di agitazione. Condotto in questura è stato identificato, si tratta di un cittadino russo di 26 anni. Era ai domiciliari per resistenza, oltraggio e lesione a pubblico ufficiale. Nonostante questo è uscito di casa per commettere la rapina impropria. La merce è stata restituita al responsabile del centro commerciale.