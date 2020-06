Furto a Terracina: ruba 2 gioielli preziosi, ma lo fermano i carabinieri

Furto in abitazione a Terracina. Il ladro aveva portato via due anelli del valore di 19mila euro, ma non aveva fatto i conti con i carabinieri che lo hanno colto in flagrante. Il colpo è stato messo a segno nel comprensorio “Circeo Residenziale”. I militari hanno sorpreso il 52enne, di San Felice Circeo dopo che si era introdotto da una finestra, all’interno di un’abitazione estiva.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto. L’uomo è stato ristretto ai domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.