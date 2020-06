Due incidenti mortali in poche ore, le vittime sono Salvatore De Meo e Claudio Orsini

E’ Salvatore De Meo il motociclista di 40 anni che è morto ieri in seguito all’incidente stradale a Minturno, sulla via per Castelforte. Gli amici lo ricordano per il suo sorriso, per il suo impegno nel lavoro. Lascia la moglie e la figlia.

Purtroppo poche ore dopo, verso le 23, un altro incidente con l’auto in via Porto Galeo, a Santi Cosma e Damiano. Il 52enne Claudio Orsini, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscito fuori strada con la sua auto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, ma quando gli operatori sanitari del 118 sono giunti sul posto purtroppo non c’era più nulla da fare.