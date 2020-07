Arrestato l’autore di numerosi furti a Latina e a Roma. Le manette ai polsi del 29enne sono scattate ieri sera, 10 luglio. I poliziotti hanno eseguito un Ordine di esecuzione, dovendo espiare la condanna residua complessiva di 7 anni, 6 mesi e 7 giorni di reclusione per furto aggravato in concorso con altre persone.

L’arrestato è responsabile di numerosi colpi, in particolare di diversi furti commessi nella provincia di Latina e nella Capitale, la maggior parte dei quali perpetrati all’interno di capannoni commerciali, dai quali asportava, con l’aiuto dei complici, materiali per infissi esterni in alluminio, ottone e rame.

Gli investigatori della Squadra Mobile, all’esito di una specifica attività finalizzata a rintracciare l’uomo, lo hanno individuato e trasportato presso il carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.