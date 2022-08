Furto aggravato e falsa attestazione, arrestato 48enne a Cisterna

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Cisterna dal personale del Commissariato Distaccato, per lui un ordine di carcerazione per i reati di furto aggravato e falsa attestazione a pubblico ufficiale che prescrive la pena detentiva di 4 anni di reclusione.

L’uomo si era reso responsabile nel 2016, in concorso con altre persone, di un furto in abitazione, nel 2021 invece viene accusato, sempre in concorso con altre persone, del reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato associato presso il carcere di Latina.