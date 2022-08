Prosegue la preparazione del Latina Basket, rientrano gli americani

All’inizio della seconda settimana di preparazione in vista dell’inizio del campionato, sono tornati alla base anche i due giocatori statunitensi che compongono il roster 22/23 della Benacquista.

Josh Anderson e Mike Lewis sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino nella serata di domenica e, dopo essere stati sottoposti alle visite mediche di routine, nel pomeriggio di ieri hanno partecipato al primo allenamento insieme ai loro compagni di squadra.

Anderson e Lewis, che anche quando ancora erano oltreoceano si allenavano per arrivare in forma in Italia, hanno iniziato a prendere confidenza con il parquet del PalaBianchini e a integrarsi con il gruppo di italiani, già al lavoro dallo scorso 11 agosto.

Lo staff tecnico prosegue, quindi, con il programma di preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, che coinciderà con la partita di Supercoppa di Serie A2 prevista per il 10 settembre proprio al PalaBianchini.

Il training continua non soltanto con le sedute di preparazione fisica con Marco Ranalli e con quelle di tecnica agli ordini di coach Gramenzi, ma anche con alcuni allenamenti congiunti con altre squadre sia di pari livello, che militanti in categorie superiori o inferiori.

Il primo appuntamento con questa serie di allenamenti congiunti è in programma per domani tra le mura del palazzetto di via dei Mille, dove i nerazzurri riceveranno la formazione americana dell’Oregon State University.

I “Castori” statunitensi (Beavers è il nome con cui sono conosciuti gli atleti della compagine a stelle e strisce) sono in Italia già da qualche giorno e hanno in programma di incontrare alcune squadre italiane per confrontarsi con realtà diverse e prepararsi al meglio per la stagione 2022/23 che li vedrà impegnati nel campionato NCAA.

Al tempo stesso sarà un buon allenamento anche per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che potrà verificare situazioni tecniche, vedere la squadra al lavoro anche di fronte a un avversario e valutare il livello del gruppo a questo punto del programma di preparazione. Allenamento che sarà a porte chiuse e non sarà, quindi consentito l’accesso al pubblico, ma soltanto agli addetti ai lavori.