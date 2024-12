Furto in villa a Latina Scalo: bottino da 6mila euro e un misterioso ferro da stiro

Una banda di professionisti ha colpito una villetta a Latina Scalo, approfittando dell’assenza dei proprietari, una coppia che aveva deciso di trascorrere la serata lontano da casa. I ladri, che sembrano conoscere le abitudini della famiglia, sono entrati forzando una finestra del bagno e hanno messo a soqquadro l’abitazione. In cerca di contanti, hanno persino smontato una vasca idromassaggio senza trovare nulla.

Alla fine, i malviventi hanno rubato beni di lusso, tra cui una borsa Gucci, un orologio Longines, due cappelli e un insolito oggetto: un grande ferro da stiro, particolare che lascia perplessi gli investigatori. Al rientro, marito e moglie hanno trovato la casa devastata e hanno allertato la Polizia, che ora indaga sul caso. Secondo quanto si apprende dai primi rilievi, il valore del bottino ammonterebbe a circa 6.000 euro.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si intensificano i controlli da parte delle forze dell’ordine per contrastare l’aumento di furti: nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno sventato un altro tentativo di intrusione in via Liguria, fermando uno dei ladri, un 55enne già noto alle autorità. Anche in questo caso, i banditi avevano cercato di entrare attraverso una finestra, ma l’intervento rapido dei carabinieri ha scombinato i piani dei malviventi.