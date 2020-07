Ponza, la movida “insicura”: assembramenti e poche mascherine

A Ponza non valgono le regole per contenere il coronavirus. Almeno così sembra dalle foto finite sul quotidiano nazionale La Repubblica, che mostrano decine e decine di turisti accalcati mentre salgono sul traghetto o che, soprattutto giovani, godono della movida quando viene la sera. Lo stesso vale per i ristoranti che pure postano le foto su Facebook con i tavoli davvero molto vicini, in cui la distanza di sicurezza non viene rispettata non solo tra chi si conosce.

“Nessuno fermerà questa estate” recita il tormentone di Rds in radio, che pure però ricorda tutte le regole del distanziamento per evitare i contagi e divertirsi in sicurezza.

I commenti sotto le foto sono di rabbia e preoccupazione, visti anche i focolai in Italia che purtroppo fanno capire che la guerra contro il virus non è stata ancora vinta. Anche il direttore generale della Asl di Latina ha ammonito i responsabili spiegando che se dovessero risalire i contagi sarebbe pronto a chiudere l’isola.