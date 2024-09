Furto notturno ad Aprilia, portata via la cassaforte di una farmacia

Ci sarebbe una banda di professionisti alla base del colpo andato in scena questa notte in una farmacia sulla Nettunense ad Aprilia. I malviventi hanno forzato la saracinesca dell’attività e una volta arrivati alla cassaforte l’hanno smurata portandola via per intero a bordo, probabilmente, di un auto di grossa cilindrata.

Un colpo da migliaia di euro e sul quale indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. I militari sono al setaccio di ogni elemento utile per cercare di risalire all’identità di chi abbia agito.