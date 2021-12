Gaeta, a Marisa de Spagnolis il  premio “Una vita per l’arte” 2021

Domani 20 dicembre alle 10.30, presso l’aula consiliare del Comune di Gaeta, il Sindaco Cosmo Mitrano consegnerà a Marisa de Spagnolis il premio “Una vita per l’arte” 2021.

Il Premio, giunto alla XVII edizione, per la prima volta è attribuito ad una archeologa. Marisa de Spagnolis ha operato presso le Soprintendenze ai Beni Culturali del Lazio e della Campania e diretto il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga dandogli nuovi impulsi.

La sua infaticabile attività è documentata attraverso numerosissime pubblicazioni scientifiche.

Benché da qualche anno in pensione, la sua passione non si è assopita tanto che ha favorito l’istituzione dell’Associazione Archeologica Ytri che ha portato alla luce nel territorio itrano un importante santuario romano del II secolo a.C. in località San Cristoforo a Itri, ancora in fase di scavo, che molto probabilmente cambierà la conoscenza del territorio del Lazio meridionale.