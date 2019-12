Grossi disagi nel territorio di Sabaudia a causa del maltempo. Un albero caduto in località Bella Farnia, quando ancora era notte, ha preso in pieno un’auto in transito: ferito il conducente. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale.

E’ andato meglio invece ad un altro automobilista rimasto coinvolto, poco prima dell’alba, dalla caduta di un grosso eucalipto in via Litoranea, all’altezza della Baia d’Argento: fortunatamente per lui i danni son rimasti limitati alla sola vettura.

Il nucleo di protezione civile Anc 147 Sabaudia, presieduto dal maresciallo Enzo Cestra, è impegnato con due squadre. Rimossi gli alberi caduti in via Molella, nel territorio comunale di San Felice Circeo; in zona sono state danneggiate a causa del forte vento anche le serre agricole.

In mattinata è stato chiuso il tratto della Migliara 53, compreso tra la Pontina e via Litoranea, dove è in corso la rimozione degli alberi della foresta demaniale del Parco nazionale del Circeo che, spezzati dalle forti raffiche di vento, sono finiti sulla sede stradale. Sul posto intorno alle 10 erano presenti, oltre ai volontari di Protezione civile Anc, anche i carabinieri , la Polizia stradale e i carabinieri forestali.

In questo momento giungono notizie anche di un blocco sulla Pontina, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nel tratto della Litoranea compreso tra Bella Farnia e Fogliano risultano caduti sulla sede stradale diversi pini.

Le squadre di pronto intervento, dei volontari di protezione civile e i vigili del fuoco sono in piena emergenza e il vento non accenna a diminuire.

A Cisterna questa mattina si è reso indispensabile chiudere un tratto dell’Appia per la caduta di sei alberi, a Latina un pino collassato ha schiacciato auto in sosta.

