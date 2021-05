Gaeta: accordo Comune-Authority, 1milione di euro per la manutenzione di strade e marciapiedi

Siglato l’accordo tra il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano ed il Presidente dell’AdSP ( Autorità di Sistema Portuale) del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino. Previsti 1milione di euro, (350mila euro distribuiti in tre anni), stanziati appunto dall’ AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale in favore del Comune per lo svolgimento del servizio di manutenzione stradale e dei marciapiedi su tutte le aree demaniali della circoscrizione territoriale di Gaeta di competenza dell’Authority.

Un percorso che è iniziato con l’attribuzione e la separazione delle competenze tra i due enti: dalle utenze, alla manutenzione del verde, generando per il Comune un risparmio ingente di risorse, oltre ai finanziamenti per il restyling dell’ingresso della città, del Lungomare Caboto e della viabilità. Se il Comune di Gaeta resta responsabile della corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’accordo, l’Authority si riserva di segnalare al Comune, o alla ditta da esso incaricata, eventuali interventi sulle aree demaniali marittime.

“Gaeta fa un ulteriore passo in avanti – dichiara il Sindaco Cosmo Mitrano – grazie alla sinergia ed attenzione manifestata, anche in questa circostanza dal Presidente dell’AdSP Pino Musolino con il quale abbiamo siglato un accordo che vede riconoscere alla città l’attribuzione di 1 milione di euro per la manutenzione di tutto il waterfront, stradale e dei marciapiedi. Parliamo di una superficie complessiva di circa 59mila mq”.

“L’accordo – sottolinea il Presidente dell’Authority Pino Musolino – conferma il legame sinergico tra Comune e Adsp e il connubio inscindibile tra la città e il suo porto. Una nuova stagione di collaborazione tra Authority e Comune, in cui accorciamo le distanze, abbattiamo le barriere e ognuno per la sua competenza, lavoriamo insieme per essere utili alla sostenibilità sociale, economica ed ambientale della città e del porto”.