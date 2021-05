Latina-Vis Artena, anticipato a sabato lo scontro per il secondo posto

Valida per la 30esima giornata di Serie D, Latina-Vis Artena, verrà anticipato questo sabato alle ore 16. E’ uno scontro diretto per il secondo posto.

A 5 giornate dal termine del campionato, la Vis Artena ha un punto in meno dei pontini (Latina 52, Vis Artena 51), che hanno due match da recuperare contro una dei prossimi avversari.

Con il Covid che costringe a giocare ogni tre giorni, il Latina dopo sabato, sarà di nuovo in campo mercoledì, trasferta ad Arzachena. Giocherà poi di nuovo con una sarda il 2 giugno, in casa contro il Muravera. Lo stesso giorno la Vis Artena recupererà il match interno con l’Arzachena.

Per la gara di sabato fanno ben sperare i ritorni, dopo la squalifica, del portiere Alonzi e del difensore Allegra. Orlando deve scontare invece ancora due giornate. Un problema in più, perché sono da verificare le condizioni e i tempi di recupero di Esposito, costretto alla sostituzione nella ripresa con il Team Nuova Florida.