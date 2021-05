Denunciati, dai carabinieri di Gaeta, in stato di libertà per il reato di truffa una 43enne ed un 25enne, entrambi residenti nella provincia di Napoli, per aver raggirato un 60enne inducendolo a versare la somma di 520 euro come anticipo per l’affitto estivo di un’abitazione falsamente indicata su un sito internet a Gaeta, in località Marina di Serapo.